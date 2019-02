Jonathan Azevedo se assusta com deslizamento ao lado de sua casa após temporal no Rio

Jonathan Azevedo Foto: Instagram / @negblack

Jonathan, que vive na região do Vidigal, se mostrou impressionado: "Se liga numa parada... Minha casa é ali... Olha onde foi o deslizamento... Nem [a] 100 metros da minha casa. Tô muito de cara com isso. Olha isso tudo aqui, c***, pertinho da minha casa.'"

"Desse lado não dá pra circular muito, não dá pra subir moto, nada. A Niemeyer tá fechada, porque desceu isso tudo e parou aqui em baixo. Graças a Deus, aqui perto de casa... Ainda tá descendo... Então hoje não vai ser muito bom ficar em casa não", complementou, mostrando vias obstruídas na região.

De madrugada, Jonathan já havia publicado um vídeo com a forte chuva que caía, alagando parte da rua: "Que é isso, hein? Hoje, meu irmão, nem o Aquaman tá na pista! Tá perigoso até pra ele!"

Confira alguns dos momentos mostrados por Jonathan Azevedo abaixo:

Stories publicados por Jonathan Azevedo após temporal no Rio de Janeiro. Foto: Instagram / @negblack