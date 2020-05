Jonas Brothers irão fazer churrasco com desconhecido que realizar doação

Os 'Jonas Brothers': Joe, Kevin e Nick. Foto: Instagram/@jonasbrothers

Os integrantes da banda Jonas Brothers, composta pelos irmãos Nick, Kevin e Joe, anunciaram na quinta-feira, 7, que vão sortear um churrasco organizado por eles para um desconhecido. A condição para participar do sorteio é fazer uma doação para um fundo de caridade dos Estados Unidos.

A iniciativa faz parte do All In Challenge, ou Desafio Todos Juntos, em que diversos artistas têm desafiado colegas para promover ações com pessoas que tenham feito doações para o America’s Food Fund, um fundo que tem doado comida para pessoas que estejam com necessidade durante a pandemia do novo coronavírus.

“Nós aceitamos o desafio. Vamos fazer um churrasco com você, seus amigos, sua família. Nós vamos passar o dia doando para uma instituição de caridade da sua escolha”, disseram os irmãos em um vídeo publicado no Instagram.

Joe Jonas também aproveitou para fazer uma brincadeira: “Eu vou ser o DJ, Kevin vai fazer o hambúrguer e cachorros quentes e Nick vai fazer um break dance para você”. Depois ele se corrigiu, e disse que o irmão iria organizar uma “briga com água”.

Ao final do vídeo os cantores desafiaram o piloto Lewis Hamilton e o cantor Lewis Capaldi. Até o momento o fundo já arrecadou mais de 39 milhões de dólares (mais de R$ 225 milhões na cotação atual), e conta com ofertas de eventos com Chris Evans, Kim Kardashian, Ariana Grande, Chris Pratt e Gisele Bundchen.

VEJA TAMBÉM: Personalidades que fizeram doações para ajudar no combate ao novo coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais