Jonas Brothers ganharão livro de memórias de Nick, Joe e Kevin

Os 'Jonas Brothers': Joe, Kevin e Nick. Foto: Instagram/@jonasbrothers

Jonas Brothers estão em contagem regressiva para o lançamento do novo álbum agora em junho. Happiness Begins é o primeiro trabalho em estúdio dos irmãos desde 2009.

Junto com a novidade, Joe, Kevin e Nick Jonas devem ganhar um livro de memórias. “Os Jonas Brothers estão maiores do que nunca e estamos muito satisfeitos em ajudar Joe, Kevin e Nick a revelar as histórias pessoais dos bastidores que todos estão esperando para ler”, afirma o presidente e editor da Macmillan, Jon Yaged, responsável pela obra.

O livro vai dar detalhes sobre a história de vida dos irmãos, como criaram a banda, o ápice da carreira e a separação. A publicação foi narrada por eles, mas co-escrita por Neil Strauss.

No perfil oficial do trio no Instagram, a capa da biografia já foi divulgada. “Para aqueles que estiveram conosco desde o início. #Blood é a história da nossa família e não podemos esperar para compartilhar com você”, diz a legenda da foto.

A banda havia acabado em 2013 após desentendimentos, mas voltou inesperadamente no fim de fevereiro, com o lançamento da música Sucker.

Joe, Kevin e Nick Jonas anunciaram, em março, que vão lançar um documentário produzido pela Amazon, retratando os bastidores da próxima turnê.