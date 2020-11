Jonas Brothers fazem participação especial em nova série da Netflix

A banda Jonas Brothers apresentou a música 'Like It's Christmas' em uma série da Netflix Foto: Instagram/@jonasbrothers

Os Jonas Brothers já participaram de filmes e séries da Disney no passado, e agora chegou a vez dos cantores aparecerem na Netflix. O serviço de streaming disponibilizou nesta terça-feira, 10, a série Dash & Lily, que conta com uma participação da banda e a produção de Nick Jonas.

“É muito doido que nós gravamos a série no auge da temporada de férias no ano passado, sem saber o que 2020 nos traria. Estou muito animado para escutar o que vocês acham da série e para compartilhar um pouco da magia de Nova York durante o Natal”, disse Nick em uma publicação no Instagram.

“Nós não poderíamos deixar de fazer parte da primeira vez em que nosso irmão atua como produtor”, diz o perfil dos Jonas Brothers no Instagram. Os irmãos irão aparecer em um dos oito episódios da produção, e vão cantar uma música natalina lançada pela banda em 2019, Like It’s Christmas.

Para antecipar a estreia da série, a Netflix divulgou um trecho da apresentação dos cantores, confira:

Dash & Lily é uma comédia romântica inspirada na série de livros O caderninho de desafios de Dash & Lily, que começou a ser produzida em 2010, e conta a história de dois jovens que vão trocando desafios e mensagens por meio de um caderno que é deixado em diferentes pontos de Nova York.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais