Jonas Brothers anunciam show interativo, virtual e beneficente

Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas anunciaram um show virtual que contará com elementos interativos para os fãs Foto: Brendan McDermid/Reuters

A banda Jonas Brothers anunciou nesta segunda-feira, 12, que vai realizar um show virtual gratuito no dia 3 de dezembro, uma quinta-feira, e que contará com a doação para uma organização de caridade do valor arrecadado com a venda de produtos criados a partir de uma competição envolvendo o fã dos músicos.

O anúncio foi feito pelos irmãos Nick, Joe e Kevin, que apareceram reunidos em um vídeo publicado no Instagram. Eles prometeram que a apresentação será “interativa”, mas não deram mais detalhes. Segundo informações publicadas pela BillBoard, as músicas da apresentação serão escolhidas pelos fãs, a partir de sugestões em um chat.

Os espectadores também poderão escolher os ângulos de câmeras que querem ver, e ter acesso a efeitos visuais especiais e outros elementos para compartilhar a experiência nas redes sociais. O horário e o “local” onde o show poderá ser visto ainda não foram informados, mas ele estará disponível em todo o mundo.

Já a competição, realizada em parceria com as empresas Lenovo e Intel, é apenas para moradores dos Estados Unidos e do Canadá. Eles poderão enviar propostas de designs do poster, identidade visual e produtos para o show, e os três vencedores de cada categoria ganharão alguns prêmios.

Os vencedores serão anunciados no dia 12 de novembro, e é possível ver as submissões nesse link. Todo o dinheiro arrecadado com a venda dos produtos será doado para a organização de caridade Feeding America, que fornece alimentação para mais de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais