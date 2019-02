Jonas Brothers anuncia retorno em ‘Carpool Karaoke’ de James Corden

O grupo Jonas Brothers e o apresentador James Corden durante o 'Carpool Karaoke'. Foto: YouTube/JamesCorden

“I’m slipping into the lava and I’m trying keep from going under”. Se você sabe continuar o refrão, já pode comemorar: o Jonas Brothers está de volta! O trio de irmãos anunciou o retorno como banda nesta quinta-feira, 28, com uma participação especial no Carpool Karaoke, programa musical em que James Corden entrevista e canta com artistas dentro do carro.

O vídeo começa com James Corden ao volante buscando Joe Jonas. Após uma ligação, Joe pergunta se podem dar carona para um amigo. Nick, então, entra no carro; o telefone toca novamente e, dessa vez, surge Kevin.

“O que eu acho que está acontecendo está realmente acontecendo?”, pergunta James. A banda confirma, em coro: “Sim, estamos de volta!”. Durante a próxima semana, os irmãos irão participar de um episódio por dia no canal do apresentador.

No Instagram, o perfil do Jonas Brothers divulgou a data de lançamento da nova música, Sucker: amanhã, sexta-feira, 1º de março!

Os boatos envolvendo o retorno dos irmãos já estavam aquecidos nas últimas semanas, mas até então nenhum deles havia confirmado a informação.