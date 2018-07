Jon Bon Jovi publica vídeo tomando banho para divulgar nova música

Foto: Reprodução/YouTube

O cantor Jon Bon Jovi está prestes a lançar seu novo single, This House Is Not For Sale, e aproveitou para fazer uma brincadeira com seus fãs.

Em seu canal no YouTube, publicou um vídeo no qual aparece parcialmente nu, tomando banho. Ele deixa a área do box e surge sorridente dizendo que falta apenas um dia para o lançamento da nova canção.

"Hey, Jon. O que está fazendo?", pergunta o rapaz que filma a cena. "Tomando banho", responde o cantor. "Quantos dias faltam para o seu single sair?", volta a questionar. "Você está me zoando?", diz Jon. "Cara, as pessoas querem saber", retruca. "Mais um dia", responde o artista, escrevendo "um" na parede do box.

Assista ao vídeo abaixo: