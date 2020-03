Jon Bon Jovi cria música para fãs falarem sobre vida em meio a pandemia

Jon Bon Jovi no Awards Gala em Nova York Foto: Kelly/File Photo

O cantor Jon Bon Jovi, da banda Bon Jovi, publicou um vídeo em seu Instagram no domingo, 22, em que convidou os seguidores a falar sobre a vida durante a pandemia do novo coronavírus. A ideia é que as pessoas cantem suas experiências enquanto o cantor toca sua nova música.

A canção, chamada Do What You Can (Faça o que você pode) fala sobre a pandemia, e sobre como é importante fazer o que é possível ser feito, em uma situação em que não há como fazer tudo que era feito no período anterior à disseminação do vírus.

“São tempos desafiadores pelos quais estamos passando, um território desconhecido, o grande desconhecido. Mas uma coisa é certa: vamos passar por isso”, disse o Bon Jovi no vídeo.

Ele também explicou a ideia por trás da canção: “Eu fiz o que faço melhor - sentei com minha guitarra para tentar criar algo com palavras, para você, para alegrar seu dia. Aqui está a minha ideia: nós escrevemos essa [música] juntos. Eu vou dar o refrão e o primeiro verso, eu tocarei o segundo verso mas você me conta suas história”.

Depois, o cantor começa a cantar e tocar a nova música, e para de cantar após o refrão, com o aviso para as pessoas começarem a cantar ou apenas falarem sobre seus medos, eventos perdidos e a vida em meio à pandemia. Algumas pessoas já publicaram vídeos com a hashtag #DoWhatYouCan, mostrando suas versões da canção.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus