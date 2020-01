Jon Bon Jovi abre restaurante comunitário em universidade dos EUA

O cantor Jon Bon Jovi em seu restaurante, o JBJ Soul Kitchen de red Bank, nos Estados Unidos. Foto: Wayne Parry / AP Photo

Jon Bon Jovi abriu nesta quarta-feira, 22, seu terceiro restaurante comunitário em sua terra natal Nova Jersey, desta vez em um campus da universidade pública do Estado de Rutgers, na cidade de Newark, nos Estados Unidos.

Acompanhado por sua esposa Dorothea Bon Jovi e seu amigo e governador do estado Bill Murphy, o vocalista da banda de rock formada em 1983 abriu o JBJ Soul Kitchen, o primeiro restaurante comunitários que se estabelece em uma universidade.

No menu do JBJ Soul Kitchen, que inclui comida vegana, Kosher, Halal e sem glúten, não há preços para refeições servidas. Mas os estudantes, professores e residentes da cidade podem "pagar" por sua comida fazendo uma doação sugerida de 12 dólares. Quem não tem dinheiro pode trabalhar voluntariamente no restaurante ou outro local no campus para custear o custo do comida, observa o jornal NJ.com.

De acordo com estatísticas oficiais, um a cada três estudantes que frequentam uma universidade de quatro anos nos Estados Unidos "luta contra a fome".

O jornal destaca que mais de 50% dos estudantes Rutgers-Newark tem necessidades financeiras significativas.

Jon Bon Jovi indicou que é possível que esse modelo seja usado em outros centros educacionais em todo o estado ou nação. "Vamos ver como isso está indo", disse o cantor, de acordo com o NJ.com.

Por sua vez, o governador Murphy disse que o trabalho do artista para combater a fome em Nova Jersey "fez uma diferença na vida de muitas pessoas".

Segundo o vocalista, as outras duas cozinhas que ele abriu em Nova Jersey serviram mais de cem mil refeições nos últimos anos.

Em 2006, o cantor criou a Fundação Jon Bon Jovi Alma com o objetivo de se envolver na sociedade para quebrar o ciclo de pobreza e falta de moradia.

Ao mesmo tempo, ele abriu o JBJ Soul Kitchen, um restaurante comunitário onde as pessoas carentes não precisam pagar por suas refeições.

O conceito de jantar comunitário decente é projetado para que os as pessoas que recebem comida e não podem pagar com dinheiro não se sintam julgadas.

O primeiro restaurante foi aberto em outubro de 2011, no Área de Red Bank, Nova Jersey. O sucesso desta iniciativa favoreceu a abertura de outra em 2016, perto do rio Toms, uma das áreas afetadas mais pelo furacão Sandy em 2012.