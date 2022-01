Jojo Todynho se casa com militar Lucas Souza

Jojo Todynho e o namorado Lucas Souza se casaram neste sábado. Foto: Reprodução/Instagram/@jojotodynhofcs

A cantora Jojo Todynho se casou neste sábado, 29, com o militar Lucas Souza, de 21 anos. A campeã do reality show A Fazenda 12, da Record, que tem 24 anos, foi pedida em casamento apenas quatro meses depois do início do namoro. O enlace aconteceu um mês depois.

A cantora mostrou os preparativos para a festa em publicações nos stories do Instagram. Em uma delas, aparece na noite de sexta, 28, conversando com a avó e com a mãe. Jojo também publicou um vídeo em que está recebendo uma massagem e fez várias repostagens de amigos que ela convidou para ser padrinho e madrinha do casamento.

Entre os convidados da festa, alguns nomes famosos, como a atriz Fabiana Karla, que foi uma das madrinhas, além da modelo Raíssa Barbosa, o cantor Mariano e David Brazil.

Críticas

Quando foi pedida em casamento, um mês atrás, Jojo foi criticada pela rapidez com que o pedido foi feito, já que eles só tinham namorado por quatro meses. "Ninguém tem que achar nada. A vida é minha, eu que decido o que é cedo ou que é tarde para mim", disse à época usando as redes sociais.

Ela contou também, em outra oportunidade, que resolveu fazer a festa depois de contrair covid. Segundo Jojo, inicialmente eles queriam apenas assinar os papeis e fazer uma viagem.

Os dois se conheceram Cancún, em agosto do ano passado, durante uma viagem de Jojo, quando a artista ainda namorava o empresário Márcio Felipe. Com o fim do namoro, ela engatou um novo relacionamento com o oficial do exército.