Jojo Todynho revela que fará cirurgia nos seios após emagrecer

A funkeira Jojo Todynho. Foto: Instagram/@jojotodynho

Jojo Todynho decidiu fazer cirurgia nos seios. A revelação foi feita pela funkeira nas redes sociais nesta terça-feira, 19.

“As pessoas estão dizendo que vou tirar [os seios]. Eu não vou tirar. Sabe o que é isso aqui? É pele”, disse a cantora enquanto mostrava parte do corpo que está se modificando graças à reeducação alimentar dos últimos meses e a rotina de exercícios físicos.

Jojo ainda explicou que o objetivo não é diminuir medidas dos seios. “Eu vou tirar pele e levantar o peito. Não vou tirar o tamanho, ele vai continuar. Meu peito é natural, como já mostrei a vocês. Mas conforme vou perdendo peso vai aparecendo a pele e não vou ficar com ele batendo no chão, né, gente?”, declarou.

Desde novembro, a cantora passa por um processo de reeducação alimentar e uma rotina de exercícios físicos.

“Por que estou fazendo reeducação alimentar? Porque estou com gordura no fígado. Não é gordura normal. Eu tenho que me cuidar. E, automaticamente, não é que eu quero emagrecer, eu apenas estou emagrecendo”, enfatizou no perfil oficial no Instagram.

A cantora ainda explicou que está pegando firme na academia para fortalecer os músculos após a perda de peso e, consequentemente, flacidez do organismo.