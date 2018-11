Jojo Todynho perde seis quilos e comemora mudança de vida nas redes sociais

A funkeira Jojo Todynho. Foto: Instagram/@jojotodynho

Jojo Todynho decidiu mudar de vida: deixou de lado os doces, os alimentos gordurosos, o álcool e outras comidas calóricas para iniciar uma caminhada rumo aos hábitos saudáveis. E os frutos dessa trilha já começam a aparecer.

A funkeira conseguiu perder seis quilos com uma rotina de reeducação alimentar e exercícios físicos, com ajuda de um personal. Ela já está fazendo planos para o Carnaval 2019, quando pretende desfilar em alguma escola de samba.

No perfil oficial no Instagram, Jojo decidiu compartilhar com os fãs a luta por uma vida mais saudável e as conquistas na perda de peso e redução de medidas.

“Aprendi que a vida é feita de renúncias, então, retire de sua vida tudo aquilo que lhe faz mal e lhe impeça de alcançar tudo aquilo que almeja”, escreveu na legenda da foto em que aparece com roupa de ginástica, no vestiário da academia.

Jojo Todynho alcançou sucesso há um ano com o hit Que Tiro Foi Esse.