Jojo Todynho faz releitura de ‘Drunk In Love’, de Beyoncé

Jojo Todynho faz reeleitura do clipe 'Drunk In Love', da Beyonce Foto: Reprodução de cena do programa TVZ/Multishow

Enquanto ainda brilha com Que tiro foi esse, a cantora carioca Jojo Todynho interpretou Beyoncé no clipe Drunk In Love. Para representar Jay Z estava Gominho, parceiro de Jojo que também aparece no vídeo do hit Que Tiro Foi Esse.

A releitura foi gravada e transmitida pelo canal Multishow, na temporada #TVZVerãoNordeste.

Tal como no clipe de Drunk in Love, Jojo e Gominho estão na praia e as imagens são em preto e branco. A cantora sensualiza e as imagens do vídeo brasileiro e norte-americano são mixadas ao longo da música. Confira!

No Twitter, internautas comentaram o clipe brasileiro de Drunk In Love.

A JOJO FAZENDO A BEYONCÉ EM DRUNK IN LOVE, EU NÃO TAVA PREPARADO PRA ISSO AAAAAAA KKKKKKKKKK#TvzVerãoNordeste — Alesinho (@alessandro05) 22 de janeiro de 2018