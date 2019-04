Jojo Todynho fará palestra sobre bullying em escola do Rio de Janeiro

A funkeira Jojo Todynho. Foto: Intagram/@jojotodynho

Jojo Todynho divulgou que irá dar uma palestra sobre bullying em uma escola no Rio de Janeiro. Isso porque a funkeira acompanhou o desabafo da mãe de uma menina de 12 anos de idade do Facebook.

Segundo o relato, a garota estava sofrendo com xingamentos de outras sete meninas da escola sobre sua aparência física. “Vim aqui pedir a ajuda de vocês porque eu li algumas coisas no Facebook que me deixaram muito triste. Uma mãe disse que a filha estava sofrendo bullying de sete meninas na escola e que falaram coisas horríveis para ela”, disse a cantora no perfil oficial dela no Instagram nesta quarta-feira, 3.

Jojo Todynho pediu para que os internautas doem roupas e alimentos para a menina. Além disso, a funkeira disse que vai dar uma palestra sobre o assunto na escola da garota de 12 anos. “Eu vou levar as doações para a família e também vou à escola porque adoro dar palestra para adolescentes rebeldes. E também queria pedir aos pais que prestem mais atenção nas coisas que seus filhos andam fazendo na rua”, afirmou.

Em março de 2018, Jojo deu uma entrevista para Fábio Porchat, na Record TV, e falou que sofreu bullying na adolescência. “As pessoas, quando queriam me ofender, esperavam chegar na esquina e ficavam gritando ‘macaca, não sei o que’. Eu sentava no asfalto e ria porque as pessoas eram covardes”, declarou Jojo. “Meu problema na escola é que eu era chamada de ‘advogada de pobre’. Minha família sempre me ensinou a me colocar no lugar do outro”, concluiu.