Jojo Todynho e MC Gui fazem as pazes: ‘acabou hate, assunto encerrado’

Jojo Todynho e MC Gui fizeram as pazes após dois anos trocando farpas. Foto: Instagram / @JojoTodynho @MCGui

Os funkeiros MC Gui e Jojo Todynho finalmente reataram a amizade após um encontro inesperado no aniversário da cantora Ludmilla. Os dois haviam trocado farpas na internet e Jojo decidiu selar a paz depois de ter a oportunidade de conversar com ele pessoalmente.

A funkeira publicou uma mensagem para os fãs no Instagram, falando sobre a importância de pedir desculpas quando se comete falhas.

“A vida, muitas vezes, nos dá a oportunidade de resolver as coisas. Pessoalmente, o cara a cara é muito importante. Pedi desculpa ao Guilherme, ele me pediu desculpas. Está tudo certo. Acabou a história, acabou o hate, assunto zerado e encerrado.”

A briga entre os dois artistas já dura alguns anos. Tudo começou em 2019, numa viagem onde o MC se envolveu numa polêmica por caçoar de uma criança que brincava nos parques da Disney, em Orlando. Ele foi acusado de bullying após comparar as características da garotinha com um personagem do filme Monstros S.A.

A funkeira expôs que a criança estava fazendo quimioterapia e pediu mais respeito e consideração por crianças com câncer. MC Gui perdeu patrocínios e desde então os dois trocavam farpas na internet.

A briga se acentuou quando o cantor confirmou presença no elenco de A Fazenda 13, Jojo Toddynho, que venceu a décima segunda edição do reality, convocou a sua torcida para eliminar o rapaz.