Jojo Todynho curte praia e cerveja três meses após iniciar dieta

Jojo Todynho Foto: Instagram / @jojotodynho

Após três meses de dieta, com direito a exercícios físicos diários na academia, reeducação alimentar e o fim do consumo do álcool, Jojo Todynho decidiu curtir o calor de quase 40ºC na praia da Reserva, no Rio de Janeiro.

No perfil oficial dela no Instagram, Jojo fez uma série de vídeos mostrando que estava se divertindo na praia e abriu mão da dieta para tomar uma ‘cervejinha’ com as amigas. “Três meses sem beber, mas hoje resolvi tomar um negocinho só pra animar. Botar o ‘rabetão’ pra queimar, as gordurinhas para queimar”, afirmou.

Em novembro, Jojo começou a fazer dieta e chegou a perder seis quilos logo no início. O resultado foi comemorado nas redes sociais pela funkeira. “Aprendi que a vida é feita de renúncias”, afirmou na ocasião.