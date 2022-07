Jojo Todynho critica Caio Castro e alerta mulheres: 'Se valorizem'

Jojo Todynho se posicionou contra Caio Castro, após fala polêmica do ator. Foto: Instagram/@jojotodynho/@caiocastro

Uma fala de Caio Castro em participação no podcast Sua Brother, no YouTube, tem repercutido desde a última quarta-feira, 27. Na ocasião, o ator declarou incômodo em pagar a conta em um encontro, alegando "sensação de ter que sustentar". O assunto tem rendido críticas e foi pautado por Jojo Todynho, que se revoltou e expôs sua opinião no Instagram.

Em um vídeo na rede social, na manhã desta quinta-feira, 28, Jojo foi direta: "Mulheres, recado do dia: Trabalhem, estudem, se valorizem e tirem Caios da vida de vocês. Aliás, nem deixem entrar. Eu falo com propriedade".

A cantora seguiu elogiando o marido, Lucas Souza, dizendo que foi o único homem que teve perspectiva de se casar, pois a trata como merece. "Ele faz das tripas corações para me agradar. Imagina, quem ganha o triplo dele e ainda quer rachar a conta", refletiu.

Por fim, Jojo manda o seguinte recado: "Ser mulher custa caro, ter mulher mais ainda. Se botar na conta, não chega aos pés da conta do restaurante. Então, se valorizem e valorizem as mulheres que vocês têm".

Nos comentários, ela tem recebido apoio, inclusive do marido. "Eu te amo, meu amor! Toda mulher deve ser tratada da melhor forma possível", escreveu Lucas Souza.

Além de Jojo, Mariana Rios também comentou o assunto. Sem citar Caio Castro, durante sua participação no podcast PocCast, no YouTube, na última quarta-feira, 27, ela declarou: “O boy tem que pagar a conta no primeiro encontro. Isso é cavalheirismo, isso é ser um gentleman. Isso não quer dizer que ele vai me bancar, que ele vai me sustentar, que eu dependo dele, que eu estou usufruindo uma coisa que é dele”.

No entanto, segundo a apresentadora, nos encontros seguintes a conta pode ser dividida ou mesmo paga pela mulher.