Jojo Todynho aparece mais magra e recebe incentivo dos fãs após cirurgia nos seios

A funkeira Jojo Todynho. Foto: Instagram/@jojotodynho

Jojo Todynho perdeu 16 quilos em dois meses. Após a mudança no estilo de vida, com reeducação alimentar e uma rotina de exercícios físicos, a cantora estava incomodada com seus seios e decidiu fazer cirurgia. Nesta quarta-feira, 8, ela surpreendeu os fãs ao aparecer bem mais magra no perfil dela no Instagram.

Em março, a funkeira revelou que tinha planos de fazer a cirurgia após emagrecer. “Conforme vou perdendo peso, vai aparecendo pele”, explicou na ocasião.

Há duas semanas, Jojo gravou um vídeo justificando o procedimento para algumas pessoas que a criticaram por fazer alterações no corpo. “Já para acabar com a palhaçada, que aceitação e empoderamento não tem nada haver com o corpo. Eu emagreci 16 quilos em dois meses. Você sabe o que é isso? Alguém gosta de ficar com o peito caído? Ninguém. A vida é minha e eu faço dela o que eu quiser”, desabafou.

Jojo Todynho retirou 1,8 quilo de cada seio e colocou 1 quilo de silicone.

Desde novembro do ano passado, a funkeira faz um processo de reeducação alimentar aliado a exercícios físicos. Nesta quarta-feira, 8, a cantora compartilhou no stories no Instagram como se alimenta durante a rotina agitada entre viagens e contou que sempre preferiu comer salgados no aeroporto. No entanto, esse hábito não existe mais após a mudança para um estilo de vida mais saudável. “Eu comia não só uma, mas duas coxinhas. Você é louco! Dá até enjoo”, declarou ao escolher salada de fruta para o café da manhã.