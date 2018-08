Joias de Diana serão divididas entre Meghan e Kate, diz site

Princesa Diana, em abril de 1986, usa colar de pérolas com pedra de safira. Foto: Tim Graham/CORBIS em dianasjewels.net

É possível que as joias da princesa Diana sejam mais vistas de agora em diante, seja nos pulsos, pescoço, dedos e orelhas de Meghan Markle ou de Kate Middleton. Segundo Ella Kay, especialista em joias da realeza e que escreve sobre o tema no blog The Court Jeweller, a família real estava esperando William e Harry se casarem para, então, partilhar a herança com as duquesas.

Porém, não há confirmação sobre isso e, dificilmente, haverá. "As vontades da realeza são secretas", disse Ella ao site Good Housekeeping. "Eles não tornam público, então não sabemos quem exatamente pegou o quê ou o que aconteceu".

"Não me surpreenderia se eles deixassem de lado a divisão das joias até que os dois príncipes se casassem. Harry não precisava disso até agora, mas eu posso imaginar eles dizendo: 'não queremos que Kate comece a usar todas elas porque não restaria nenhuma [para a mulher de Harry]", afirma Ella.

A decisão de esperar pelo casamento deles daria às mulheres dos príncipes uma coleção considerável de joias - algumas que elas já teriam usado também.

Meghan Markle usou um anel que pertencia à Diana na recepção privada após seu casamento com Harry. O anel de noivado dela também tinha diamantes que perteciam à mãe do noivo.

Entre as várias joias de Diana, a especialista espera ver uma especificamente. "Uma safira rodeada de diamantes [foto acima], como o anel de noivado de Kate. A rainha deu a ela [Diana] como presente de casamento. Era originalmente um broche, mas Diana o colocou em uma gargantilha de pérolas", explicou Ella.

Como dito, a joia é parecida com o anel de noivado de Kate, com o qual ela foi fotografada em novembro de 2010, um ano antes de se casar com William. É a mesma peça usada por Diana em agosto de 1996, como vê-se na foto abaixo:

Kate Middleton (esq.) e princesa Diana (dir.) usando o mesmo anel de noivado. Foto: Paul Hackett/Dan Chung/Reuters

