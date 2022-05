Johnny Hooker fala sobre problemas financeiros: ‘Fiz 5 shows em abril. Mal deu pra pagar as contas’

Johnny Hooker acumula 250 milhões de streams e 18 prêmios no Brasil e no exterior. Foto: João Miguel Jr. / Rede Globo

Johnny Hooker, cantor da MPB, usou as redes sociais nesta segunda, 2, para falar sobre as dificuldades que vem enfrentando para pagar as contas, mesmo com a agenda de shows e casas lotadas.

“Fiz 5 shows abarrotados de gente em abril. Mal deu pra pagar as contas do mês. Crianças não façam música”, escreveu o artista numa publicação no Twitter.

O cantor ainda recomendou que os mais jovens investissem em visibilidade nas redes sociais, já que, para ele, um músico não consegue ter retorno financeiro sem grande espaço nessas mídias. “Invistam em Tiktok e em aparecer em eventos! Ninguém gosta de música, as pessoas gostam de fofoca”, publicou, num tom de humor.

Johnny ainda recomendou a quem pudesse: “Invistam em sair do Brasil!”. Após a publicação do artista, fãs comentaram lamentando a situação, para um cantor com pelo menos 250 milhões de streams e 18 prêmios no Brasil e no exterior. Alguns começaram um debate sobre os gastos com a produção de um show e as altas demandas de uma carreira musical.

“Em qualquer atividade as despesas devem ser menores do que as receitas. Caso contrário nenhuma profissão será promissora”, comentou Ricardo Oliveira.