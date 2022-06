Johnny Hooker explica cancelamento do show no Festival de Inverno de Itabira

Johnny Hooker tem show cancelado no Festival de Inverno de Itabira e explica que não fará apresentação por causa de compromissos fora do País. Foto: João Miguel Jr. / Rede Globo

No último domingo, 19, a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA) anunciou o cancelamento da apresentação de Johnny Hooker no 48º Festival de Inverno de Itabira. Nesta segunda, 20, o cantor usou seu perfil no Instagram para explicar o motivo de não fazer mais seu show na cidade mineira.

"No momento estou na Europa fazendo uma turnê por sete países, com uma passagem pelo Rock in Rio Lisboa (onde, no dia do show, serei o único representante do Brasil ao lado de Anitta). Estou aqui representando o melhor do Brasil; nossa música, nossa arte e nossa cultura", disse o artista em comunicado.

Johnny Hooker explicou que surgiram novos compromissos em sua agenda e isso fez com que fosse necessário estender a estadia fora do País.

"Surgiram novos compromissos e oportunidades, e terei que estender minha estadia aqui. Portanto, infelizmente, tive que cancelar meu show no Festival de Inverno de Itabira", continuou.

"Reitero que a produção do festival foi maravilhosa conosco e tentou até o último momento fazer esse show caber na minha agenda. Peço desculpas aos meus fãs de Itabira e não vejo a hora de poder cantar para vocês na terra de um dos maiores poetas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade. Até breve e viva a cultura e a arte brasileira", finalizou.

O perfil oficial da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA), oficializou o cancelamento: "A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade informa que, em comum acordo com a produção do artista, decidiu cancelar a apresentação de Johnny Hooker no 48° Festival de Inverno de Itabira. O cancelamento não trará qualquer ônus à FCCDA".

A fundação reiterou ainda que o cancelamento do show do Johnny Hooker não implicará em nenhuma outra alteração no festival e que “todos os demais artistas e eventos estão devidamente confirmados”.