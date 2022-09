Johnny Depp escondeu colar de diamantes em parte íntima para presentear Kate Moss

Modelo Kate Moss em entrevista para a 'Vogue' britânica. Foto: YouTube/British Vogue

Johnny Depp e Kate Moss viveram um relacionamento de quatro anos na década de 1990. Em entrevista à Vogue britânica, a modelo falava sobre seu estilo em alguns looks memoráveis, quando relembrou uma surpresa inusitado feita pelo ator na época do namoro.

Kate foi presentada por Johnny com um colar de diamantes. No entanto, a peça de luxo estava guardada em um lugar nada comum: nas nádegas do ator. "Aquele colar de diamantes que Johnny me deu... foram os primeiros diamantes que eu tive. Ele os puxou para fora de sua bunda", contou a modelo.

Ela seguiu detalhando a ocasião: "Nós estávamos saindo para jantar e ele disse: 'Eu tenho uma coisa na minha bunda, você pode dar uma olhada', e eu fiquei, tipo, 'o que?' e coloquei minha mão nas calças dele e tirei o colar de diamantes."

Vale relembrar que mesmo separados há 24 anos, Kate Moss testemunhou em apoio a Johnny Depp no caso de difamação contra a ex-mulher o ator, Amber Heard. Na ocasião, a modelo negou os rumores de que teria sido jogada de uma escada por ele quando namoravam.