Johnny Depp cortou ponta do dedo em escândalo por suposta traição de Amber Heard

Foto: Bang Showbiz

Mais um capítulo da novela entre Johnny Depp e Amber Heard veio à tona. Desta vez, o ator cortou acidentalmente seu dedo durante um acesso de raiva, e em seguida usou tinta escura para escrever no espelho acusações de traição direcionadas à sua ex-esposa, Amber Heard.

De acordo com o site TMZ, o incidente ocorreu em março do ano passado, apenas um mês depois que os dois se casaram, e estavam na Austrália quando a discussão eclodiu. De acordo com a versão de Amber, Johnny estava sob efeito de álcool e ecstasy, e havia quebrado diversas janelas e garrafas de vidro, além de ter lançado um telefone de plástico contra uma parede. Foi justamente em meio a quebradeira que ele cortou seu dedo.

No espelho, é possível ler: "Starring Billy Bob & Easy Amber (Estrelando Billy Bob e Amber 'Fácil')", uma alusão a uma suposta traição entre sua mulher e o ator Billy Bob Thornton, que gravou um filme junto de Amber. Ambos negam a acusação.

Como Johnny não buscou ajuda médica por quase um dia, não conseguiu recolocar o pequeno pedaço de seu dedo de volta, e os médicos tiveram que pegar um pedaço de pele de sua mão para fazer o remendo.

Confira abaixo a imagem do dedo de Johnny:

ATENÇÃO: Elas trazem sangue, e podem ser fortes.

Foto: TMZ

Foto: Bang Showbiz