John Mayer vira 'novo integrante' do Fifth Harmony; entenda

. Foto: Reprodução / Instagram @FifthHarmony

Na madrugada do último dia 11, o cantor John Mayer iniciou uma série de postagens "estranhas" em sua conta no Twitter, como parte de uma brincadeira que iniciou entre seus seguidores, sempre enumerando os seus tweets como se fosse completar alguma sequência: 1/25, 2/25, 3/25, e depois, como piada, alterando para 7/27, 21/25 e até 29273839/2873383963.

"Números não mentem. Fifth Harmony é um grupo talentoso de jovens garotas", publicou em um deles, o que gerou certo burburinho por parte de fãs seus e do grupo.

Algumas horas depois, foi a vez do twitter oficial do grupo Fifth Harmony responder o cantor: "Está ok, John Mayer. Nós entendemos isso. Sabemos que os números podem ser traiçoeiros às vezes. #BeThe5thChallenge". Junto ao post, publicaram uma montagem bem-humorada com John sendo o 5º integrante do grupo.

Após ver a montagem, o cantor agradeceu o bom-humor do grupo: "Escrevi um tweet na última noite e coloquei 1/25 como uma piada, e então se tornou um desafio criativo. Obrigado por levarem na esportiva".

Veja os tweets abaixo:

I wrote a tweet last night, put 1/25 as a joke, and then it became a creative writing challenge. Thanks for being good sports. ❤ - no. 6 https://t.co/EcdvIf1Q2x — John Mayer (@JohnMayer) 11 de janeiro de 2017

numbers don’t lie, bitch - also Fifth Harmony is a talented group of young ladies. https://t.co/bnoFR42eeY — John Mayer (@JohnMayer) 11 de janeiro de 2017