John Mayer revela que música 'Still Feel Like Your Man' é sobre Katy Perry, sua ex

John Mayer e Katy Perry terminaram em 2015, depois de três anos de idas e voltas, mas o cantor revelou que seu single mais recente, Still Feel Like Your Man, é sobre a cantora.

"Em quem mais eu estaria pensando?", disse ele em entrevista ao The New York Times. "E, falando nisso, é um fato conhecido que eu não namorei muitas pessoas nos últimos cinco, seis anos. Esse foi meu único relacionamento".

A letra da música tem trechos como "eu ainda mantenho o seu xampu em meu chuveiro/caso você queira lavar seu cabelo. E eu sei que você provavelmente achou alguém para você em algum lugar/mas eu realmente não me importo".

Mas o cantor deixa claro que não é contra ter um relacionamento, pelo contrário. Com seu aninversário de 40 anos se aproximando neste ano, o cantor está pronto para conhecer alguém especial para casar e ter filhos.

"Eu gostaria que tivesse alguém para entrar nos 40 anos comigo. Eu quero um bebê usando protetores de ouvido [ao lado do palco]", disse. "Eu estou no tempo certo para minha carreira, e eu estou ficando atrasado para minha vida", completou.