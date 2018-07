John Mayer publica foto ao lado de Anitta em festa no Rio

John Mayer e Anitta se encontraram em festa e registraram o momento com uma foto. Foto: Elizabeth Weinberg/The New York Times | Luciana Prezia/ESTADÃO

Na última quinta-feira, 26, ocorreu a festa de comemoração de dez anos do hotel Fasano no Rio de Janeiro, e várias personalidades compareceram. Um dos convidados foi John Mayer, que está no Brasil há pouco mais de uma semana.

Na festa, o cantor conheceu Anitta e fez questão de compartilhar o momento com uma foto em seu Instagram. "Deixe seus comentários em português abaixo. A cantora brasileira superstar Anitta – nós nos conhecemos há apenas 15 minutos, mas eu sinto que já a conheço por duas horas", escreveu Mayer na legenda.

Depois, Anitta também publicou a foto ao lado do cantor em seu Instagram e fez questão de respondê-lo. "Duas horas? Ok, John Mayer, mas eu te conheço há bastante tempo", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os fãs deixaram claro que adoraram o encontro e até Pabllo Vittar comentou a publicação, dizendo 'não acredito!'.