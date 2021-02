John Legend lamenta morte de avó: ‘Torceu por nós incondicionalmente’

John Legend revelou que a avó viu seu primeiro Grammy Foto: Instagram/ @johnlegend

John Legend compartilhou uma homenagem para sua avó, Marjorie Maxine Stephens, que morreu na manhã desta terça-feira, 2, poucos dias antes de completar 91 anos. O artista não revelou o motivo da morte.

Na publicação, o cantor falou sobre a relação que Marjorie tinha com a família e destacou que ela sempre esteve presente para celebrar o sucesso e conquistas de todos.

“Somos muito gratos pela vida que ela viveu, pelo amor que ela compartilhou com seus muitos filhos, netos, bisnetos e muito mais. Ela era a avó mais atenciosa e cuidadosa que você poderia imaginar. Ela ainda nos enviou todos os cartões de aniversário em dinheiro até seus últimos dias”, escreveu John na legenda do post no Instagram.

“Ela foi ativa e cheia de curiosidade e energia até seus últimos dias. Ela sempre teve uma história para contar e palavras de incentivo e amor. Ela nos apoiou e torceu por nós incondicionalmente”, continuou ele.

O artista ainda revelou que sua avó viajou o mundo com a família e disse que ela viu o seu primeiro Grammy. “Ela experimentou o sucesso de todos os seus descendentes. Somos a família que somos por causa do amor dela. Estamos tristes por perdê-la, mas, acima de tudo, muito gratos pela vida plena e abençoada que ela viveu”, finalizou.

A morte da avó de Legend acontece quatro meses após o cantor perder seu terceiro filho com a atriz Chrissy Teigen, devido a complicações na gestação. No dia 15 de outubro, ele também escreveu uma mensagem comovente para a esposa.

"Experimentamos os maiores e os menores baixos juntos. Ver você carregar nossos filhos foi tão comovente e uma lição de humildade. Estou maravilhado com a força que você demonstrou nos momentos mais desafiadores", escreveu o músico.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais