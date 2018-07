John Legend faz homenagem a fã que morreu no atentado em Manchester

John Legend apareceu durante programa britânico e mandou mensagem para pais de Olivia Campbell Foto: REUTERS/Danny Moloshok

O cantor John Legend prestou homenagem a uma das vítimas do ataque terrorista ocorrido em Manchester no último dia 22, após show da cantora Ariana Grande.

Legend confortou Paul e Charlotte, pais de Olivia Campbell, de 15 anos, que morreu no atentado. O vídeo do cantor foi ao ar no programa Good Morning Britain, do canal ITV.

“Eu tenho uma filha jovem e mal posso imaginar a dor pela qual vocês estão passando neste momento. Eu sei que ela era uma grande fã das minhas músicas”, disse.

Olivia havia gravado recentemente um vídeo cantando All Of Me, principal hit do cantor norte-americano, durante um show de talentos.

“Quero agradecer a vocês por tocarem a música durante o velório. Eu fiquei muito emocionado com a performance dela. Quero mandar o máximo de carinho que eu posso, mesmo de tão longe. Desejo o melhor a vocês”, completou o cantor.

