John Krasinski reúne elenco de ‘The Office’ para recriar cena da série

Elenco de 'The Office' se reuniu para fazer uma surpresa para um casal de fãs da série Foto: Some Good News / YouTube / Reprodução

Com a pandemia do novo coronavírus obrigando as pessoas a recriar atividades do dia a dia, o ator John Krasinski decidiu fazer uma surpresa, e realizou a cerimônia de casamento de um casal fã da série The Office, na qual ele atuou, reunindo o elenco da produção para reproduzir uma cena clássica.

Tudo aconteceu em um vídeo do canal Some Good News, em que Krasinski atua como um âncora de jornal e apresenta uma série de boas notícias para animar os espectadores. No vídeo publicado no domingo, 10, ele recebeu, por chamada de vídeo, o casal Susan e John, que fez um pedido de casamento inspirado no do casal Jim e Pam de The Office.

O casal perguntou no Twitter se Krasinski, que interpretou Jim, poderia comparecer à cerimônia, e o ator disse no vídeo que sim, desde que a cerimônia ocorresse no momento da entrevista. Surpreendendo os noivos o ator trouxe os pais e amigos do casal para a chamada, assim como a atriz Jenna Fischer, intérprete de Pam.

Após a cerimônia, com a troca de votos do casal, Krasinski fez uma nova surpresa. “Só tem um jeito de acabar esse casamento. E Susan e John, porque vocês tão elegantemente copiaram nosso programa para o pedido, acho que é apenas justo que vocês copiem o casamento também”, disse ele.

Logo após a fala praticamente todo o elenco da série entrou na chamada de vídeo, e começou a fazer a coreografia feita pelo seus personagens durante o casamento de Jim e Pam. Steve Carell, Mindy Kaling e Rainn Wilson também participaram da surpresa, confira:

Veja também o vídeo com a performance original, feita no episódio Niagara, da sexta temporada da série, e inspirado em outro vídeo viral chamado JK Wedding Entrance Dance, ou Dança de Entrada no Casamento de JK.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais