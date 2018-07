Joelma faz blackface para interpretar Michael Jackson na TV

. Foto: J. F. Diorio / Estadão

A participação da cantora Joelma na Hora do Faro do último domingo, 23, deu o que falar. A paraense se caracterizou como Michael Jackson para uma homenagem no quadro 'Dança Gatinho', e chegou a pintar seu rosto para simular a pele de uma pessoa negra.

Nas redes sociais, a maior parte dos comentários entendeu o fato de forma bem-humorada por parte de Joelma, mas alguns acusaram-na de ter praticado blackface, técnica de pintura facial usada por pessoas que não são negras, e é considerada ofensiva.

Confira abaixo um trecho da participação da cantora e algumas das reações.

Se colocarem a Joelma imitando o Michael Jackson nesse quadro eu berro! #showdosfamosos pic.twitter.com/9CKSuoDlT4 — Fabiano Reys (@FRfabianoreys) 23 de abril de 2017

Obrigado gente por mais um Domingo de grande audiência!!!!!!Chegamos a 11 pontos!!!!E terminamos com muita alegria com minha querida amiga @joelmaareal fazendo um Dança Gatinho de Michael Jackson!!!!!E eu de poodle!!!!! Uma publicação compartilhada por rodrigofaro (@rodrigofaro) em Abr 23, 2017 às 3:37 PDT

A Joelma não sabe o que é blackface, ela só quis homenagem o michael jackson. Em nenhum momento ela teve intenção de ofender alguém. — to (@tassilamentando) 23 de abril de 2017

eu vo rir pra sempre da joelma vestida de michael jackson KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — ART (@ArtemioMesquita) 23 de abril de 2017

a joelma de michael jackson é uma coisa que eu nunca vou superar na minha vida — gabi (@joelmaslany) 23 de abril de 2017

já estão problematizando a joelma caracterizada de michael jackson, foi uma homenagem galera, pelo amor do amor pic.twitter.com/iyd16eiX7x — Carina (@cmcaris) 23 de abril de 2017

joelma com blackface vestida de michael jackson em thriller cantando vou tomar um tacacá em algum programa de auditório. o inferno é aqui — renata (@vacoide) 24 de abril de 2017