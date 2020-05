Joelma fará live no quarto: ‘Quero mostrar coisas da minha rotina e da minha cultura paraense’

A cantora Joelma Foto: Instagram / @joelmaareal

Joelma promete fazer uma live intimista na quarentena durante a pandemia do novo coronavírus. Marcada para o dia 27 de maio, a transmissão será na casa da cantora, mais precisamente no quarto dela.

“Estou preparando umas surpresinhas, viu? Terá troca de roupas, mudança de cabelo, de bota, tudo para vocês”, prometeu em entrevista ao colunista Leo Dias.

Joelma também acredita que as lives tem de ser mais íntimas para o público. “Quero mostrar coisas da minha rotina e da minha cultura paraense. Ah, e também irei interagir mais com meus fãs que estarão assistindo em casa. Estou ansiosa”, disse.

A live de Joelma no dia 27 será a partir das 20h, no canal dela no YouTube.

Joelma já havia feito uma live para arrecadar fundos para com combate ao novo coronavírus. “Fiquei muito feliz e surpresa com toda a repercussão da primeira live. Fizemos da forma mais natural possível, igual a gente é em casa, brincando, se divertindo. E ainda tivemos uma força maior que foi de arrecadar doações, ajudar quem precisa. Agora, com a segunda live, espero muito poder ajudar mais pessoas ainda que estão precisando no nosso País, levar mais alegria e música pra galera”, concluiu.