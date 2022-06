Joelma é internada com esofagite, gastrite e edema e cancela três shows

A cantora Joelma teve covid-19 quatro vezes. Foto: Instagram / @joelmaareal

Joelma está internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, que são, de acordo com os médicos, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. A informação foi divulgada nas redes sociais da cantora nesta quinta-feira, 9.

A artista deu entrada no hospital no último dia 6 de junho para realizar check-up após ter quatro episódios de covid-19. A última vez que ela contraiu a doença foi em abril deste ano, segundo a assessoria.

Apesar de apresentar uma melhora significativa, Joelma precisou cancelar os shows que iria realizar neste fim de semana nas cidades de Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP).

"Durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema. A paciente se recupera bem, com previsão de alta no fim de semana. Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários", informou a nota.