Joelma diz que ainda tem sequelas da covid-19 e faz alerta: 'É muito sério'

A cantora Joelma teve covid-19 em julho de 2020 Foto: Instagram / @joelmaareal

Joelma compartilhou um alerta sobre a gravidade da covid-19, nesta segunda-feira, 29. A cantora teve a doença em julho do ano passado e, nas redes sociais, afirmou que ainda tem sequelas.

Em uma série de stories no seu perfil do Instagram, Joelma revelou que teve uma "recaída" no final de janeiro, mas não sabe se pode ter contraído o vírus novamente e pediu para os seguidores se cuidarem.

"Gente, deixa eu falar um negócio muito importante para vocês. Eu peguei covid em julho e, até agora, eu estou cuidando das sequelas. No final de janeiro tive uma recaída", iniciou ela.

"Não sei se tive uma recaída ou se peguei de novo, mas fiquei muito mal, viu? Eu estou cuidando até agora das sequelas", explicou. A artista ainda falou sobre conhecidos que se recuperaram rapidamente e outros que estão até hoje se tratando.

"Conheço gente que não ficou com sequela nenhuma, mas conheço muitas pessoas que estão com mais meses do que eu, tipo 10 meses, e ainda estão cuidando de sequelas", afirmou.

Por fim, ela alertou: "O negócio é sério, gente. O negócio é muito sério. Bora se cuidar, cuidar da alimentação, aumentar essa imunidade aí. Beijo e se cuidem, tá! Fiquem em casa! Se precisarem sair, use máscara! Se cuidem direitinho".

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais