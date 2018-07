Joelma dá repaginada no visual, mas revela sentir mágoa de ex em novo CD

Foto: Bang Showbiz

De acordo com a coluna Retratos da Vida, mesmo a cantora tendo mudado seu visual para recomeçar sua vida, nas letras de suas novas músicas fica claro que ela ainda sente uma certa mágoa do ex, o guitarrista Ximbinha - agora com X.

Para tentar seguir em frente, como ela mesma diz na nova música A Página Virou, Joelma passou cinco dias com a consultora de imagem Maris Tavares, que lhe deu uma repaginada. Segundo a profissional, a cantora está se transformando em uma nova mulher.

"Ninguém sabia que a Joelma era bonita desse jeito. Ela está transformada e se amando ainda mais. Ela deu uma levantadinha no nariz, preencheu os lábios, aplicou botox em alguns pontos e refez o contorno do queixo e bochechas de acordo com cálculos de proporção entre rosto e corpo", disse Maris.

Quem cuidou do sorriso de Joelma foi o dentista Rildo Lasmar, que mantém uma parceria com Maris. "Ela fez clareamento e colocou oito lentes de contato nos dentes", diz a consultora se referindo às "capinhas" ultrabrancas que fazem a arcada ficar certinha.

No entanto, uma coisa Joelma ainda não aceitou fazer: mudar a tonalidade e o corte de cabelo. "Tenho fé. Sugeri que usasse um comprimento médio e mudasse o tom para o caramelo ou mel, que combinam mais com a pele dela, mas Joelma ainda está relutante", explica a consultora.

A sobrancelha da cantora também foi outra luta para ser alterada. "Ela falou: 'Mas Maris, eu já uso assim há 20 anos'. Depois aceitou e viu que melhorou", contou. A última coisa que Maris vai mexer será no figurino. "Será a cereja do bolo. Primeiro queria transformar a Joelma e não a personagem. Não vou tirar a essência da Joelma Calypso. Mas existem formas de dar uma polida, fazer botas mais estilosas, por exemplo", explica.

"Não teve amor, nunca foi amor/ Quando é de verdade nunca vai acabar/ Não era amor, nunca foi amor/ E quem te merece nunca te faz chorar/ Tem coisas na vida que a gente não perde/ A gente se livra", diz uma das letras. Em outro refrão, Joelma afirma que traição não tem perdão. "Eu não sou mulher de brincar/ Eu odeio traição/ Dividir amor, não vai dar/ O que fez não vai ter perdão". Na música A Página Virou, ela dá sinais do que quer para sua vida. "Pra frente é que se anda/ Pra frente se deve andar/ Pra frente, sempre pra frente/ Que a vida da gente não pode parar", diz a letra.