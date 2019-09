Joelma cai no palco em show no Suriname: ‘Cada vez que caio, levanto mais forte’

A cantora Joelma. Foto: Instagram/joelmaareal

Joelma cantava e dançava ao som de A Lua Me Traiu quando caiu de costas no palco durante apresentação no Suriname no sábado, 31.

Nas imagens flagradas por fãs, a cantora senta no chão após a queda e segue cantando por alguns minutos. Os bailarinos continuam dançando e sorrindo, como se nada tivesse acontecido.

Depois de se recuperar, Joelma levanta e dá sequência a coreografia. Aparentemente, a ex-vocalista da banda Calypso não se machucou.

Joelma e equipe estão no Suriname desde quinta-feira, 19.

Assista ao vídeo:

Após diversas mensagens de fãs perguntando sobre o estado de saúde, a cantora decidiu fazer uma série de vídeos no Instagram para explicar o que aconteceu.

“Meu filho, não vai ser a primeira nem a última vez que eu caio. E cada vez que caio, eu levanto mais forte. É que nem na vida”, afirmou.

Joelma também refletiu: “A vida é uma coreografia. Toda vez que você cai, você levanta mais forte. Você faz melhor do que você fez antes de cair. Ou quando você caiu”.