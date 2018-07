Joelma assume relacionamento com empresário

A cantora Joelma admitiu em entrevista que começou um relacionamento com o empresário Alessandro Cavalcante Foto: J. F. Diorio / Estadão

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, a cantora Joelma afirmou que está em relacionamento com o empresário Alessandro Cavalcante. Segundo a ex-vocalista da Banda Calypso, os dois se conheceram em um consultório odontológico na cidade de Goiânia, mas ainda não estariam namorando.

“Ele é carioca. Não estamos namorando, só nos conhecendo. Ele é amigo das minhas amigas, educado, do coração do tamanho do mundo e temente a Deus", disse Joelma. A internet não perdoou e já está comparando o novo amor da cantora a Ximbinha, ex-marido e companheiro de banda até 2015.

Veja aqui o vídeo em que ela comenta sobre o seu relacionamento e abaixo algumas das reações na internet que já estão rolando:

Manas Oque é melhor? A Lua me Traiu ou Elixir dá Joelma Uma publicação compartilhada por Não Deixa o Samba Morrer⏺ (@ndosamba) em Abr 11, 2017 às 12:40 PDT

Joelma alimentando minhas esperanças de construir relacionamento com os boy que vejo na rua, ônibus, mercados, consultórios, shoppings... https://t.co/iyM5fWA8le — ▪️The Victor▪️ (@ComentaTags) 25 de abril de 2017