Joe Manganiello está se recuperando após cirurgia de retirada do apêndice

O ator de Magic Mike XXL se internou no mês passado para ter seu apêndice removido. Acredita-se que os médicos estavam "alarmados" com sua condição ao dar entrada no hospital, com relatos de que o apêndice de Joe Manganiello havia estourado. No entanto, sua esposa Sofia Vergara assegurou que Joe está a caminho da recuperação.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, Sofia disse: "Ele está bem. Teve um pequeno problema, mas agora ele está bem". Entretanto, ela não confirmou exatamente quais eram os problemas de saúde do ator.

O galã de True Blood - recentemente submetido a uma cirurgia por um bíceps rasgado durante a gravação de Magic Mike XXL - foi recentemente forçado a sair da série Six, do History Channel, porque era incapaz de lidar com as "exigências físicas do papel", devido a uma "condição administrável pré-existente".

No mês passado, Sofia e Joe cancelaram a participação em um evento de caridade para a Stuart House Benefit, um centro que ajuda vítimas e pessoas afetadas pelo abuso sexual.

O designer de moda John Varvatos, anfitrião do evento, disse: "Joe tem sido uma grande parte do que temos feito ao longo dos anos. Ele tem sido um grande amigo pessoal. Nos últimos quatro ou cinco anos, esteve envolvido em todos os eventos da Stuart House".

"Não sei muito sobre isso, além de que ele teve um problema de saúde. Desejamos-lhe o melhor. Agradecemos a ele por todo o apoio e, mais importante, que ele fique bem logo, porque ele é um cara maravilhoso", enfatizou John.

