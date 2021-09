Joaquim Lopes posta foto das gêmeas fantasiadas de dinossauro

Joaquim Lopes brincas com as filhas gêmeas Foto: Reprodução Instagram / @joaquimlopesoficial

Joaquim Lopes está encantando seus seguidores com fotos das gêmeas Pietra e Sophia. Na última postagem, nesta segunda-feira, 27, as filhas do ator estão fantasiadas de dinossauros.

"Bem-vindos ao Jurassic Park", brincou o ator, se referindo aos filmes de Steven Spielberg.

As pequenas completaram 6 meses de vida na semana passada, com festinha e homenagem do pai na rede social.

“6 meses…. Meu Deus. Minhas filhas, que dia abençoado que foi hoje. Um dia em homenagem a vocês! Nossas vencedoras, nossas guerreiras, nossas inspirações. Seis meses atrás o papai renasceu em outro ser humano. E vou passar o resto de todos os anos das suas vidas querendo ser o melhor que eu puder ser. Tudo por vocês!”, declarou o ator.

As gêmeas são fruto do relacionamento com a atriz e cantora Marcella Fogaça. “Você é o que possibilita esse sonho todo. Você que valida e materializa tudo isso. Te amo imensamente”, declarou ele à mulher.

Joaquim também postou um vídeo “conversando” com as bebês. “Todo mundo tentando aplicar a tecla SAP por aqui… como eu amo a trilha sonora delas”, escreveu.