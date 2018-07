Joaquim Lopes está namorando a atriz costa-riquenha Ruby O. Fee

O ator com a atriz na praia, em foto postada por Ruby. Foto: Reprodução/Instagram

No ano passado, Joaquim Lopes e Paola Oliveira se separaram depois de cinco anos juntos e agora o ator e apresentador está namorando outra atriz. Lopes e a modelo e atriz costa-riquenha Ruby O. Fee se conheceram no início deste ano, segundo o site Ego, quando estiveram juntos em Trancoso (BA) e, desde então, a relação se divide entre Alemanha, onde ela mora, e Rio de Janeiro.

Agora, ela virá para o Rio novamente para acompanhar as Olimpíadas ao lado do amado. O casal não gosta muito de aparecer, há poucas fotos deles juntos. Em seu perfil do Instagram, porém, Ruby postou uma foto em maio em que estava no colo de Joaquim, com a legenda: "Sinto sua falta, bebê."

Apesar de ele não ter postado nenhuma foto com a atriz nas redes sociais, ele costuma publicar fotos de restaurantes e exposições em Berlim quando ele está por lá.