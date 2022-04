João Vitti e Valéria Alencar recriam foto com quase 30 anos de diferença

João Vitti e Valéria Alecar estão juntos desde 1994 e são pais dos atores Rafael e Francisco Vitti. Foto: Instagram/@joaovitti

O ator João Vitti entrou na nova brincadeira do Instagram, em que os usuários comparam fotos atuais com fotos de dez anos atrás. O artista, no entanto, resolveu recriar uma fotografia de quase 30 anos atrás com sua mulher, Valéria Alencar.

A imagem original é de 1994, ano em que os dois começaram a namorar, e a atual é deste ano. Nas fotos, separadas por 28 anos, o casal aparece em frente a uma porta em uma posição idêntica.

"2022 - 1994. Tempo, tempo, tempo", escreveu João na legenda. Nos comentários, os seguidores reagiram com corações e elogios ao casal. Os dois são pais dos atores Francisco Vitti e Rafael Vitti, casado com Tatá Werneck.

Confira a publicação: