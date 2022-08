João Vicente relembra casamento com Cleo: ‘Me ensinou a ser homem’

João Vicente de Castro em participação no podcast 'Quem Pode, Pod', de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Foto: YouTube/Quem Pode, Pod

João Vicente de Castro e Cleo foram casados por cerca de quatro anos, quando decidiram se separar em 2012. Em participação no podcast Quem Pode, Pod na última terça-feira, 16, ele declarou que o relacionamento lhe ajudou em muitas coisas e, inclusive, o fez conhecido como “marido da Cleo” no início. Contudo, apesar de o título agregado a outra pessoa, o ator declarou que tinha orgulho, mas gosta de ser reconhecido pelo que é.

Mesmo após 10 anos de separação, João garantiu que segue amando a atriz e sua família: “Tenho uma relação muito próxima com a família dela, tenho muito amor por todos eles, amor mesmo, de família. E tenho muito amor pela Cleo também.”

Segundo o ator, ele e Cleo se afastaram, mas esse fato não exclui seu reconhecimento por tudo o que viveram. “Nada vai apagar tudo que ela fez por mim, o quanto ela foi uma companheira fod*”, afirmou.

Na sequência, ele relembrou a ajuda da ex na carreira, apontado-a como a primeira pessoa a lhe incentivar na criação do Porta dos Fundos. “Ela me deu uma autoestima que eu não tinha, foi muito generosa em todos os momentos, me ensinou a ser homem, ser companheiro, me ensinou um monte de coisas. Foi um grande amor que tive na vida”, ressaltou.

Vale relembrar que na última semana Cleo se casou pela segunda vez com o empresário Leandro D’ Lucca. A cerimônia seguiu a tradição e os mandamentos do candomblé e os noivos estavam vestidos de branco.