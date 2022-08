João Vicente de Castro dará vida ao pai em produção assinada pela Paramount+

O ator João Vicente de Castro Foto: Instagram/@joaovicente27

O apresentador do programa Papo de Segunda, da GNT, João Vicente de Castro, atuará em uma série sobre o jornal O Pasquim, que circulou no Brasil do final da década de 1960 ao início de 1990. O ator interpretará o pai, o jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do periódico. Segundo informações do jornal O Globo, a produção é da Paramount +.

Tarso de Castro foi jornalista e ajudou a criar o famoso e irreverente jornal ao lado de personalidades como Jaguar, Ziraldo e Sérgio Cabral. O Pasquim foi um semanário, que através do humor, fazia críticas ao regime militar e oposição à ditadura.

Atualmente no ar na novela Espelho da Vida, pela TV Globo, João Vicente também trabalhará na criação da série, que terá na equipe de elaboração a produtora Porta dos Fundos. A trama terá seis episódios, dos quais alguns, serão escritos por Murilo Hauser, cineasta que assina produções como O Marinheiro das Montanhas e A Vida Invisível. Ainda não há previsão para o início das gravações. A produção está em fases de captação para o elenco.

Em entrevista à revista Marie Claire, João Vicente de Castro relata que perdeu o pai aos oito anos de idade. Tarso morreu de cirrose hepática aos 49 anos. O ator relembra a situação da mãe, a estilista Gilda Midani, que era bem jovem quando nasceu. "Minha mãe era muita nova quando nasci, dura, estava correndo atrás da vida dela. E meu pai era alcoólatra do pior nível, sabia que ia morrer porque não parou de beber quando o médico mandou. Por isso, resolveu grudar no filho. Ele ficou louco por mim. É um depoimento que recebo em looping dos amigos dele. Dormíamos na mesma cama, ia com ele em todos os bares", relembrou o ator.

No último Dia dos Pais, o ator publicou uma homenagem a Tarso de Castro em seu Instagram. "Ainda vivo no nosso mundo. Ainda moro no seu abraço. Te amo, pai", declarou o artista.