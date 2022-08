João Neto & Frederico anuncia reality show para profissionais da música

A dupla João Neto & Frederico tem 15 anos de carreira. Foto: Flaney Gonzallez

A dupla sertaneja João Neto & Frederico anunciou um reality show para profissionais da música com idade a partir dos 18 anos. Inédito no formato, o programa será comandado e dirigido pelos irmãos, com o objetivo de descobrir novos talentos e apresentá-los ao Brasil.

As inscrições começaram no início de julho. "Esse projeto foi desenvolvido para artistas, compositores, produtores e empresários que podem se inscrever no link da Bio no perfil da dupla no Instagram (@joaonetoefrederico). E de lá, enviamos via WhatsApp as dicas sobre as etapas do processo seletivo", conta João Neto ao Estadão.

O reality show Descobrindo Novos Talentos estreia na última semana de outubro, e a transmissão ainda está sendo negociada. "Houve uma procura muito grande por várias TVs e rede de rádio em ser uma parceira desse projeto", revela Frederico.

Sobre o prêmio do grande vencedor, que estará entre os seis participantes selecionados, ainda é um mistério. "Somos do tipo que preferimos surpreender nossos participantes, mas já adianto que o grupo selecionado vai viver e experimentar a realidade do que até então era somente um sonho", detaca João Neto.

Início do projeto

A ideia do reality show, segundo os irmãos, surgiu após a pandemia da covid-19 que prejudicou bastante a classe artística. "Durante toda a nossa carreira, não medimos esforços para incentivar, apoiar e até investir em novos artistas, mas esse ano, depois da pandemia, onde a classe artística sofreu muito, e logo depois da cirurgia para retirada de um câncer do João Neto, decidimos iniciar vários projetos para compartilhar nossas experiências e conhecimentos. E proporcionar aos participantes as chaves que abrem portas e ferramentas para eles possam conquistar seus sonhos e objetivos", diz Frederico.

"E depois de algumas edições que foram um sucesso de nosso projeto de mentoria e mastermind, decidimos que havia chegado a hora de impactar o maior números de novos talentos e profissionais. Após muitas reuniões e discussões, decidimos que o reality seria uma forma de ajudar o maior número de pessoas, revelando os segredos para ter sucesso nesse meio e ativando os profissionais a partir do conhecimento, instrução e motivação, para que concretizarem seus objetivos a partir do seu potencial", completa João Neto.

Como muitos brasileiros, os sertanejos também são fãs de reality show. "Como o próprio nome diz, acreditamos que é a realidade que faz com que os episódios brasileiros tenham record de audiência. E nós e nossas famílias contamos ponto para a audiência do Big Brother Brasil (TV Globo), A Fazenda (TV Record) e alguns outros programas que sempre que a agenda permite, estamos assistindo", confessa Frederico.

Os irmãos João Neto & Frederico. Foto: Pedro Augusto

Na lista dos projetos futuros, uma universidade

E mais novidades vem por aí. "Estamos com vários projetos incríveis e além da agenda com mais de 20 shows por mês, estamos dedicando trabalhos na área de educação e inovando em vários negócios de tecnologia e até o planejamento, para um futuro bem próximo, da criaçao da Fundação João Neto e Frederico e a Universidade da música e arte", revela João Neto.

Com 15 anos de carreira, João Neto & Frederico somam 1.5 bilhão de views na internet e mais de 40 hits nacionalmente conhecidos. A dupla é referência no meio sertanejo e recentemente lançou o livro A História por Trás da Fama, contando todos os segredos que aplicaram em sua carreira para chegar aonde estão hoje.