João Kleber anuncia casamento e chama Sonia Abrão como madrinha

João Kleber e sua noiva, Mara Ferraz Foto: Instagram / @joaoklebersoueu

O apresentador João Kleber anunciou que vai se casar com a jornalista Mara Ferraz, 48. Em entrevista ao A Tarde É Sua na tarde desta terça-feira, 6, ele também revelou que chamou Sonia Abrão para ser madrinha na cerimônia, que contará com "pouquíssimos convidados" em razão da pandemia do novo coronavírus.

"Vamos fazer um casamento dentro das normas que estamos vivendo hoje, com toda a segurança por causa da pandemia. Escolhemos a casa da Mara, em Piracicaba, a cerimônia será realizada ao ar livre. Presença apenas dos padrinhos e alguns familiares", afirmou.

Em seguida, João Kleber prosseguiu: "Fiquei muito honrado, feliz, quando fiz o pedido ao seu querido irmão Elias Abrão e a você para serem nossos padrinhos, e vocês prontamente aceitaram. Isso nos deixou muito felizes e honrados, são pessoas muito especiais para nós."

Sonia Abrão agradeceu o convite e afirmou que também foram chamados para serem padrinhos da união os sócios da RedeTV!, Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho, além de Daniela Albuquerque, esposa de Amilcare, e Leleco Barbosa.

Assista ao anúncio do casamento de João Kleber.