João Guilherme revela relação com Leonardo: ‘meu pai não foi presente desde bebê’

João Guilherme, filho do cantor Leonardo, revela detalhes da relação com o pai Foto: Instagram/@joaoguilherme

O ator João Guilherme, em entrevista ao PodDelas, revelou detalhes da relação com o pai, o cantor Leonardo. No programa que foi ao ar pelo YouTube nessa quarta, 17, o astro de produções como Fala Sério, Mãe, abriu o coração e disse que o relacionamento com seu pai não começou na primeira infância e que a distância e a agenda de shows do cantor fez com que Leonardo se aproximasse de João somente a partir dos sete anos de idade. "Meu pai não foi presente desde bebê. Nunca tive meu pai para ficar vendo. (Ainda mais) antes dos seis anos em Goiânia”, relatou João, em conversa com Tata Estaniecki e Bruna Unzueta.

O ator continuou seu desabafo relembrando que cresceu com a família de sua mãe. “Meu pai fui começar a trocar umas ideias com ele eu tinha uns sete anos, seis. Digo de ir, ser presente. Ele mora em Goiânia, é em outro Estado. Minha mãe até eu ter seis anos não queria que eu ficasse viajando". O ator pontuou que aos poucos, Leonardo passou a ser sim uma referência em sua vida. Entretanto, sua relação se manteve diferente comparada aos outros irmãos.

“O Zé Felipe, por exemplo, cresceu na casa do meu pai, ele é filho da Poliana, que é esposa do meu pai. Os três juntos lá. E aí sim, tem meu pai todo dia tocando violão, cantando. Se eu tivesse esse contato maior, talvez hoje em dia eu já saberia muito mais e ia ser muito mais gostoso saber tocar violão”, confessa João.

Em virtude da relação distante com o pai, o artista relata que suas referências musicais foram diferentes da do irmão Zé Felipe. "Por lá (na família de Leonardo) eu nunca aprendi nada, ninguém nunca me ensinou. O que eu aprendi foi vendo e admirando. Era muito distante. Eu, cantar no palco com o meu pai? Uma coisa muito pessoal", disse João em referência ao irmão Zé Felipe, que com 16 anos subiu ao palco para cantar com Leonardo.

O ator ainda confessou que as figuras que o inspirava eram parentes de sua mãe, como o tio Pe Lu, que integrou o grupo Restart, e o avô, César. “Minha referência era meu tio, rockstar. As calças coloridas. Meu pai foi uma coisa que veio um pouco depois”.

João segue dizendo que não ouvia tanto sertanejo, que a vida em São Paulo com a mãe e o relacionamento com o padrasto, sugeria outras preferências musicais. “Você acha que minha mãe vai ficar colocando as músicas do meu pai para tocar dentro de casa? Claro que não. E com o marido dela?”, acrescentou. O ator conclui dizendo que embora não tenha sido uma referência na infância, atualmente Leonardo se tornou uma de suas inspirações.