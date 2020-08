João Guilherme, filho de Leonardo, posta foto com padrasto em Dia dos Pais

O ator João Guilherme junto com pai, o cantor Leonardo Foto: Instagram / @joaoguilherme

O ator João Guilherme publicou uma foto no Instagram com o padrasto, Danilo Tuffi, no domingo, 19, para homenageá-lo no Dia das Pais. Mas alguns dos seus seguidores questionaram a ausência de uma mensagem para o pai de João, o cantor sertanejo Leonardo.

“Feliz Dia dos Pais Danilo Tuffi, amo você”, disse João ao publicar uma foto antiga dos dois juntos. Alguns usuários perguntaram por qual motivo Leonardo não foi incluído na homenagem. Uma seguidora questionou “e o Leonardo?” e outros ficaram surpresos, comentando que achavam que o ator era filho do sertanejo e não de Tuffi.

João não chegou a responder diretamente aos questionamentos. Em um dos comentários, um usuário respondeu com “sai da internet criançada”, e João reagiu à fala com uma risada. O ator também republicou em seus stories duas montagens feitas por fã clubes seus junto com o padrasto e o pai. “Amo muito”, disse João.

João Guilherme republicou uma montagem em que aparece com o pai e o padrasto, e também mostrou uma conversa com Leonardo Foto: Instagram / @joaoguilherme

Leonardo também aproveitou o Dia dos Pais e publicou uma montagem de fotos com seus seis filho e se declarou: “Amo vocês, meus filhos”. Já na segunda-feira, 10, João mostrou um registro de sua conversa com o cantor, em que ele pede para o pai atendê-lo. “Meu pai é do tipo que manda foto de dois cara de sunga e depois desaparece”, brincou ele.

João Guilherme tem 18 anos e é o filho mais novo de Leonardo, fruto do seu relacionamento com a dançarina Naira Ávila. Naira é casada com o empresário Danilo Tuffi desde 2009, e os dois também são pais de Pietro, de cinco anos.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais