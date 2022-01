João Guilherme aparece com olhos marejados ao ver entrada de Jade Picon no ‘BBB 22’

João Guilherme se emocionou ao ver entrada de Jade Picon no ‘BBB 22’ Foto: Instagram/@joaoguilherme

Os stories no Instagram do influenciador João Guilherme chamaram a atenção dos internautas nesta quinta-feira, 20. O filho do cantor sertanejo Leonardo apareceu com os olhos marejados ao ver a entrada de Jade Picon, ex-namorada dele, no BBB 22.

“Vai, mano, abre logo essa porta!”, disse João Guilherme ao perceber que Jade era a única participante que faltava adentrar a casa. Quando Picon entrou, João apareceu com a voz embargada dizendo: “Entrou, né? Bem-vinda, filha”.

Foi o suficiente para surgirem rumores de que o influencer ainda nutria sentimentos pela ex-namorada.

João Guilherme, porém, apareceu no Twitter negando a situação e dizendo que apenas torce para que Jade seja feliz.

Os dois começaram a namorar quando tinham 16 anos, mas anunciaram o término em agosto do ano passado, três anos depois.

Veja a publicação: