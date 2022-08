João Gordo lança versão punk da música 'Tenho', de Sidney Magal

João Gordo vai lançar o álbum 'Brutal Brega' em outubro, com clássicos do brega em versão punk. Foto: Camila Cara

João Gordo lançou nesta quinta-feira, 4, a música Tenho, uma versão punk do sucesso de Sidney Magal. A faixa veio acompanhada de um clipe, no qual o cantor performa a canção.

Ela foi lançada originalmente pelo cantor argentino Sandro, mas foi adaptada para o português em 1978 e se tornou um dos maiores hits do carioca.

A música fará parte do álbum Brutal Brega, que vai incluir diversas reinterpretações de clássicos da música brega em versões punk e tem previsão de lançamento para outubro.

O artista já havia apresentado Tenho durante uma participação no programa Altas Horas, da Rede Globo, no final de junho. Antes da faixa, ele já havia divulgado as suas versões de Fuscão Preto, do Trio Parada Dura, e Ciganinha, de Carlos Alexandre.