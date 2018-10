João Gordo diz que saiu da MTV por causa de Adnet: 'Todos os holofotes foram para ele'

Marcos Mion comandava a atração que colocava grupos brasileiros que faziam cover de bandas famosas. Provas como reconhecer o nome de uma música ouvindo apenas poucas de suas notas, ou cantar com a boca cheia de paçoca valiam pontos distribuídos aleatoriamente por Mion. No fim das contas, geralmente, a prova final, uma disputa de 'solos' entre as bandas, era o que definia o grande vencedor do "Troféu Emerson Nogueira" - Posteriormente rebatizado como "Troféu Danni Carlos".







Foto: MTV / Divulgação