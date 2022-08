João Gomes se prepara para gravar DVD com a participação de Fagner

João Gomes é considerado um dos nomes mais conhecidos do forró da atualidade. Foto: Instagram/@joaogomescantor

Na próxima quarta-feira, 17, João Gomes, considerado um dos nomes mais conhecidos do forró da atualidade, dará um importante passo na carreira musical. O artista se junta a um time de peso como Fagner, Vanessa da Mata e L7nnon para gravar seu segundo DVD, intitulado Acredite. E desta vez, o público poderá acompanhar a gravação em primeira mão e de forma gratuita.

"Escolhi a dedo cada participação. Vanessa da Mata, admiro muito, desde criança. Me encanta sua forma de cantar. Fagner é um verdadeiro poeta. Sou encantado com ele, sua história, suas músicas. Ele dedilha seus versos. Em Borbulhas de Amor, você pode ver a riqueza com que canta: 'Um peixe, para enfeitar de corais a tua cintura', forma mais sublime de falar sobre o gerar da vida", diz o cantor ao Estadão.

"L7nnon é um grande hitmaker. Essa nova geração que vem para dar o tom nos gêneros. Isso me fascina demais. Queria ter pessoas que sempre admirei como fã, no meu primeiro DVD com público. Se pudesse teria muito mais, são tantos talentos, mas quem vai estar, realmente, é por que faz parte de mim. E em breve vou divulgar mais dois nomes para fechar a gravação do DVD dia 17, no Marco Zero", completa João Gomes.

Para quem não sabe, o Marco Zero é um dos principais pontos turísticos de Recife, em Pernambuco. Segundo o músico, o local, eleito o palco da noite, ganhará uma produção digna da beleza da cidade.

Sobre a megaestrutura, só o palco terá 30 metros de frente e uma passarela de 26 metros e mais 24 metros para lateral, com ponto mais alto de 16 metros de altura. Vale destacar, também, a iluminaçao com mais de 800 aparelhos distribuídas em toda área do evento.

Retorno às origens

O projeto, repleto de simbolismo e músicas que prometem ser sucesso, retornará às origens de João Gomes, que nasceu em Serrita, no sertão pernambucano, e reforçará a potência do piseiro.

“Estou muito ansioso. Não consigo mais dormir direito, só pensando nisso. Isso é a realização de um sonho e estou trabalhando com muito carinho pensando nisso. E acredito que vai ser uma benção, em nome de Jesus. Já fiz meus acordos com Deus e agora é esperar ele preparar o melhor que ele tiver para mim!”, afirma o cantor.